Marszałek Senatu o 'urwaniu dialogu' przez Brukselę

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się wczoraj do decyzji Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce. Szef rządu ocenił, że KE podjęło krok, który "urywa dialog do pewnego stopnia, czy też może mocno" między Polską a Komisją.