Marszałek Koc o pożarze Notre Dame: To droga ku zatraceniu

Maria Koc jest wicemarszałkiem Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. To ona zasłynęła w wyjaśnieniu o co chodzi z "Krową Plus". Tym razem dzieli się takim wpisem:

- Francja odeszła od chrześcijaństwa. Francja odcina się od swoich korzeni. W obliczu porażającej obojętności we Francji od kilku lat burzone są i profanowanie zabytkowe kościoły. I to nie są pojedyncze przypadki. Tak, jak nie są pojedynczymi pożary kościołów w kraju nad Loarą. Miesiąc temu spłonął w Paryżu drugi co do wielkości kościół Saint Sulpice. Podobnych pożarów zabytkowych świątyń było w ostatnim czasie o wiele więcej. Dokąd więc zmierza świat, który nie szanuje przeszłości, za nic ma Boga i naigrawa się z ludzi wierzących? To nie jest droga ku przyszłości. To droga ku zatraceniu... - czytamy