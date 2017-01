Marszałek Karczewski: Posłanki PiS były atakowane przez posłów PO!

reklama

Fot. Michał Jozefaciuk via Wikipedia, CC 3.0 reklama

„Rozmawialiśmy o nowym posiedzeniu Sejmu, o tym, co wydarzyło się szesnastego. Jestem zbombardowany szokującymi informacjami od posłanek, które były atakowane przez posłów Platformy. To sytuacja dla mnie dramatyczna. Jestem pod wrażeniem tej wypowiedzi jednej z posłanek” – powiedział dziś w rozmowie z TVP Info marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

Jak dodał, chodziło o atak słowny oraz fizyczny. Sprawą ma się zająć prokuratura.

Marszałek mówił także o swojej rozmowie z Grzegorzem Schetyną, który najpierw, po spotkaniu z prezydentem Dudą, chciał rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, jednak teraz tej rozmowy odmówił, gdyż… żądał rozmów z Dudą:

„Tymczasem po spotkaniu u prezydenta Dudy Schetyna mówił, że chce się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim… Miał dziś taką okazję”

Postawę Platformy Obywatelskiej określił jasno:

„Platforma posuwa się za daleko i przekracza wszelkie granice. Łamie regulamin, ustawy, kodeks karny”

Marszałek Karczewski zauważył też, że nastroje społeczne są w tej chwili w Polsce kreowane:

„Niepokój w społeczeństwie jest w dużej mierze kreowany. Spotykamy się z naszymi wyborcami, robimy spotkania, w Warszawie zatrzymują mnie również ludzie. Większość osób, które się do mnie zwraca, zachęca do tego, byśmy nie cofali się i robili to, co robimy. Zmieniamy Polskę. Ci, którzy rządzili nie mogą się pogodzić z tym, że wygraliśmy wybory”

dam/TVP Info,Fronda.pl

10.01.2017, 19:00