Marszałek Karczewski: Data, data, data, data, data

- Można byłoby zmienić tak przepisy, by referendum przeprowadzić razem z wyborami np. do Parlamentu Europejskiego - mówił w audycji "Sygnały dnia" Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.

W środę Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Za wnioskiem głosowało 10 senatorów, przeciw - 30, a 52 wstrzymało się od głosu.

O decyzji senatorów mówił w audycji "Sygnały dnia" Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. - Sama inicjatywa jest bardzo ciekawa. Dobrze, że zaczęła się debata nad zmianą konstytucji, bo ta funkcjonuje już 20 lat. Najbardziej nam się nie podobała jednak data tego referendum czyli 10-11 listopada i mówiliśmy o tym od początku - przekonywał Karczewski.

Według niego można byłoby zmienić tak przepisy, by referendum przeprowadzić razem z wyborami np. do Parlamentu Europejskiego. - Wymagałoby to dodatkowej komisji wyborczej, dodatkowych pomieszczeń, a co za tym idzie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Ale może wówczas byłaby większa frekwencja. Nie ma jeszcze w tej sprawie żadnej decyzji, ale myślimy o tym - dodał.

Bardzo wiele środowisk zgłaszało się do mnie, rozmawiało ze mną, spotykałem się, nie tylko kierunkowo nt. Konstytucji nasza rozmowa odbywała się, ale przy okazji różnych innych inicjatyw. Na tę datę zwracali Polacy uwagę - dodawał Karczewski.

