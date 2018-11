Marsz Niepodległości bez premiera i członków rządu

Szef polskiego rządu przypomniał, że prowadzono rozmowy z organizatorami Marszu próbując przekonać, aby było to „marsz państwowy” i radosna „manifestacja na 100-lecie Niepodległości” jednak:

„Niestety, środowiska organizujące ten marsz nie zgodziły się, by powiewały na nim wyłącznie biało-czerwone ?agi, żeby nie było żadnych transparentów. W związku z taką postawą zrezygnowaliśmy z udziału w tej manifestacji”.

Podkreślił też, że był to jedyny powód, dla którego nie weźmie on udziału w Marszu. Wspomniał zeszłoroczne wydarzenia, kiedy to grupka osób „zepsuła całą uroczystość, cały marsz”.