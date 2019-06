Marokańscy imigranci masowo udają nieletnich

„Kiedy poznajemy ich tożsamość, opuszczają nasz kraj i przenoszą się do innych miast w Europie, takich jak Barcelona czy Paryż. Nie chcą mianowicie, aby policja wiedziała, kim są, ponieważ wtedy mogliby zostać ukarani i wydaleni do Maroka” – mówi Christian Frödén z policji granicznej w Sztokholmie.

Kiedy ponad rok temu Ali przyjechał do Szwecji, powiedział, że ma 16 lat, mimo że miał 22. Słyszał od znajomych, że to najłatwiejszy sposób na uzyskanie pomocy od władz szwedzkich. Jego prawdziwy wiek został ujawniony, gdy szwedzka policja graniczna wysłała jego odciski palców do Maroka. Obecnie mieszka na ulicy i utrzymuje się z działalności kryminalnej. Życie w Szwecji okazało się czymś innym niż to, czego Ali oczekiwał. Jak mówi, obecnie żywi się tym, co uda mu się ukraść, a nocą śpi w metrze lub w innym ciepłym i dość bezpiecznym miejscu. „To trudne, czuję strach i niepokój prowadząc takie życie” – mówi Ali.