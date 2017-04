...Marność nad marnościami z 6 zerami po przecinku

reklama

W Lotto padła jedna z najwyższych wygranych w historii. Jeden z graczy wygrał ponad 23 mln zł.

To jedna z najwyższych wygranych w Lotto jednego gracza. Rekord to jednak 37 mln zł, kiedy to „szóstkę” trafił w marcu br. jeden z grających w wyniku kumulacji. Z kolei rekordowa kumulacja zdarzyła się 7 maja 2016 roku, kiedy jednak „szóstki” trafiło trzech graczy, a więc kwota przypadła do podziału.

Z danych Totalizatora Sportowego wynika, że znacznie więcej graczy bierze udział, gdy kumulacja jest tak wysoka jak ostatnio.

krp/PAP, Fronda.pl

23.04.2017, 10:54