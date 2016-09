Mariusz Max Kolonko rezygnuje ze startu w konkursie na szefa TVP

reklama

Mariusz Max Kolonko nie wystartuje w konkursie na szefa Telewizji Polskiej. Jak twierdzi, cały konkurs jest „ustawiony i nielegalny” a członkowie Rady Mediów Narodowych powinni być „odsunięciu od oceniania w konkursie”. Fala krytyki wylała się również na obecnego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, którego Kolonko najchętniej „spakowałby (…) w minutę”.

W konkursie na najważniejsze stanowisko w telewizji publicznej wystartuje 5 kandydatów: aktualny prezes TVP Jacek Kurski, Agnieszka Romaszewska-Guzy- dyrektor Biełsat TV, Krzysztof Skowroński- szef radia WNET, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg i Piotr Barełkowski. Na liście kandydatów, którzy mogli zgłaszać swoje aplikacje do połowy września tego roku nie znajdziemy nazwiska Maxa Kolonki.

„W mojej ocenie konkurs jest ustawiony i nielegalny. Członkowie Rady Mediów Narodowych są przecież jurorami konkursu i jako jurorzy nie mogą publicznie zachęcać jednych do udziału w konkursie, albo wręcz wskazywać swoich faworytów, jak to miało miejsce. Tacy członkowie Rady powinni być zatem odsunięci od oceniania w konkursie co nie daje quorum potrzebnego Radzie do jego przeprowadzenia. Konkurs zatem nie powinien się w ogóle odbyć”

- oświadczył Kolonko w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Kolonko powiedział, że nie tylko on ma zastrzeżenia co do jawności konkursu i m.in. z tego powodu swoich kandydatur nie zgłosiło też wielu dobrych menedżerów telewizyjnych.

„Panuje przekonanie, że konkursy na prezesa TVP są ustawione i PiS nie potrafi tej opinii zmienić. Zdumiewa mnie natomiast, że PiS nie potrafi nawet poprawnie zwolnić swojego funkcjonariusza partyjnego ze stanowiska, który, nie ma wyniku, zadłuża telewizję publiczną i który kupował ew. konkurentów do jego stołka propozycjami programów w telewizji publicznej. Gdyby to ode mnie zależało, spakowałbym Kurskiego w minutę. Zostawiłbym mu zdjęcie z papieżem i pocztówkę z pozdrowieniami z Opola”

- podsumował dziennikarz.

Na posiedzeniu Rady Mediów Narodowych 20 września zostaną otwarte koperty ze zgłoszeniami i ocena nadesłanych dokumentów pod względem formalnych i merytorycznym. Rozmowy z kandydatami i wybór prezesa TVP nastąpi na początku października.

LDD, Źródło: WirtualneMedia.pl

19.09.2016, 13:00