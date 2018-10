Mariusz Błaszczak zapowiada: 10 tysięcy żołnierzy więcej!

"Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze i żeby młodzi ludzie wiązali z nim swoją przyszłość" - mówił Mariusz Błaszczak inaugurując kampanię "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

"Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie wychodziło do kandydatów. Żeby nie było to tak, że to kandydaci pukają do drzwi jednostek wojskowych i spotykają się tam może nie tyle z jakąś barierą, ale z szeregiem pytań, dlaczego choć przystąpić do Wojska Polskiego" - zapowiedział szef MON.

"Wojsko Polskie pamięta o swoich żołnierzach. Polska pamięta o swoich żołnierzach, w związku z tym wsparcie dla rodzin żołnierzy, możliwości doskonalenia swoich umiejętności, zdobywanie wykształcenia w Wojsku Polskim. To wszystko stoi otworem przed młodymi ludźmi. Czekamy na was" - zachęcał Błaszczak.

mor/TVP Info/Fronda.pl