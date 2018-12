Mariusz Błaszczak: Wojsko Polskie jest gotowe dowodzić siłami NATO

"Zostaliśmy docenieni przez naszych sojuszników i udowodniliśmy, że nasze wojsko jest sprawne, tworzy warunki do tego, żeby zdolności obronne na wschodniej flance sił sojuszu były jak najwyższe - zauważył Mariusz Błaszczak. Minister obrony dodał, że jest to "widziane i doceniane przez naszych sąsiadów". - Myślę tu szczególnie o Litwie, Łotwie, Estonii i innych, którzy tak jak my należą do NATO" - mówił Błaszczak.