Mariusz Błaszczak: USA podtrzymują wszystkie zobowiązania wobec Polski

Polski minister miał usłyszeć, że choć doszło do zmian personalnych w Pentagonie, to USA podtrzymują wszystkie zobowiązania wobec Polski. - Usłyszałem, że zmienił się lider, ale nie zmieniła się misja, a więc realizujemy dalej to wszystko, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku - powiedział Mariusz Błaszczak polskim dziennikarzom w Brukseli.