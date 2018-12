Mariusz Błaszczak: Polityka PiS przynosi sukcesy

Jak mówił Mariusza Błaszczak, partia rządząca w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych w Polsce, "będzie pokazywać, że polityka rządów Prawa i Sprawiedliwości przynosi sukcesy, chociażby rozwój gospodarczy". - Skonfrontujmy to z tym, co się dzieje chociażby w strefie euro, gdzie są poważne kłopoty gospodarcze. Zresztą to, co dzieje się we Francji jest rezultatem zapaści gospodarczej w tym państwie. To jest w gruncie rzeczy też kryzys demokracji - mówił szef MON.