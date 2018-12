Mariusz Błaszczak: Platforma oszukała warszawiaków

"Trzaskowski, czyli ważny polityk PO w Warszawie wycofał się z obietnic, ba, więcej, decyzji. Platforma oszukała warszawiaków. Najpierw podniosła bonifikatę do 98%, a potem, już kilka tygodni po wyborach, zmniejszyła ją do 60%" - mówił minister Mariusz Błaszczak komentując niedawne posunięcia przedstawicieli totalnej opozycji.

"Cała rzecz sprowadza się do tego, że oszukują. Oszukują wyborców. Także Schetyna obiecując złote góry tylko obiecał. Jeżeli dojdą do władzy, to nie wypełnią swoich obietnic. Dowodem na to Trzaskowski i sytuacja w Warszawie" - podsumował.