Mariusz Błaszczak: PiS po prostu potrafi rządzić

- To, że potrafimy rządzić powoduje, że możemy rozbudować program 500 plus już od 1 lipca na każde pierwsze dziecko - powiedział w "Sygnałach dnia" Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS i minister obrony narodowej.

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy. Dzień póżniej przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas powołania Koalicji Europejskiej przekonywał, że "podczas sobotniej konwencji PiS widzieliśmy agresję, strach i panikę; nie usłyszeliśmy pomysłów na Unię Europejską", był za to " zestaw obietnic i czystej korupcji politycznej".