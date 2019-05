Mariusz Błaszczak: Obecność wojsk USA nie jest powiązana z ustawą 447

alcapone 18.5.19 10:13

Rzecz w tym że od dawna trwa intensywny sabotaż polskich możliwości obronnych, sabotaż organizowany przez najwyższe szczeble, czyli przede wszystkim MON. To było już widać kiedy był demolowany program Iryda. Widać było złą wolę i dopomaganie wielu wysokich urzędników aby program upadł. I upadł. Od tego czasu takich spraw było mnóstwo. Czasem ten sabotaż jest robiony już tak jawnie że człowiek nie wie czy śmiać się czy płakać. Bo w Polsce brak tradycji troski o stan armii i uzbrojenia, zamiast tego teatralne niby takie patriotyczne porykiwania na wroga, jakieś śpiewy, deklamacje i deklaracje wzniosłe. A misie z MON i okolic powolutku, systematycznie niszczą wojsko polskie i polski przemysł obronny. I bez rozgłosu, bo żaden panie prawdziwy patriota takimi głupotami się nie interesuje, on wyjdzie na mównicę i porykuje na rusa, i porykuje jeszcze na kogoś, i porykuje.

Kto wie że materiałów wybuchowych do amunicji nie potrafimy już robić samodzielnie, bez rozgłosu została zlikwidowana w Polsce produkcja podstawowego składnika tych tzw. prochów, pozostaje liczyć na import. Czesi i Słowacy nie zlikwidowali, jest blisko.

Co z tego że zakupiliśmy nowoczesne rakiety przeciwokrętowe odpalane z lądu o zasięgu ponad 100 kilometrów, gdy brak systemów rozpoznawania i wskazywania celów. Takie systemy łatwo można by zbudować w Polsce, ale agentura kontrolująca MON wie że wtedy te rakiety miałyby realną skuteczność. Podobnie z tymi armatohaubicami Krab, zasięg dobry tylko trzeba wiedzieć gdzie strzelać. MON toczy zwycięską wojnę z polskimi firmami które podsuwają mu pod nos takie systemy, sabotaż jest robiony absolutnie jawnie i bezkarnie.

A o ilu sprawach nie wiemy? Toż tam rutynowo obowiązuje tajemnica wojskowa, my widzimy tylko czubek góry lodowej.

A mnie się marzy żeby zamiast bełkotać o cudownej polskiej armii, wprowadzić w te układy wojskowe służby specjalne z poza wojska, dalej prokuratura i sądy, a na końcu szubienice, dużo szubienic dla sabotażystów.

A ta mi się przypomniało. Gdy była ostatnia wojna w Libii niektórzy ważni z Polski najpierw deklarowali że my chętnie wyślemy do pomocy nasze F-16, po czym sprawa dziwnie ucichła. Gdzieś tylko wyłapałem informację że nasze F-16 nie są zdolne do przeprowadzenia takiej misji, z powodów niejasnych. Też zapewne czegoś brakuje, co może i grosze kosztuje ale brak wyłącza cały system uzbrojenia.