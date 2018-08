Mariusz Błaszczak: Moje zdanie - liczne i nowoczesne wojsko!

"Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będzie bezpieczeństwo" - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w "Sygnałach dnia".

Wczoraj Biały Dom potwierdził oficjalną wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie - Donald Trump przyjmie Andrzeja Dudę 18 września. Prezydentowi w Stanach Zjednoczonych będzie towarzyszyć minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak wyjawił, że rozmawiał już z prezydentem na temat wizyty w Białym Domu. - Bezpieczeństwo, relacje wojskowe polsko-amerykańskie będą przedmiotem rozmów - poinformował. Wyjaśnił, że chodzi o kontrakty dotyczące uzbrojenia wojska polskiego, a także o stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

- Przykładamy olbrzymią wagę do bezpieczeństwa - zaznaczył gość Jedynki. Wskazał, że zadania, jakie sobie postawił jako minister obrony narodowej to liczniejsze wojsko, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt, ale tez mocnej osadzone w ramach NATO. Przypomniał, że Polska zakupiła nowoczesny system Patriot i w 2022 roku pierwsze zestawy trafią do polskiej armii.

Minister mówił też o relacjach wewnątrz NATO, krytyce partnerów z Europy Zachodniej, którą wygłosił Donald Trump oraz o niemieckich związkach z Rosją. Poruszono też wątek respektowania wyroków TSUE i inauguracji kampanii samorządej PiS.

źródło: PolskieRadio.pl