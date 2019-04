Mariusz Błaszczak: Bezpieczeństwo Polski to priorytet rządu

"Bezpieczeństwo jest priorytetem dla rządu PiS, dlatego przeznaczamy duże pieniądze na modernizację Wojska Polskiego; zależy mi na tym, by wszystkie zaniedbania, które przez lata miały miejsce, zostały teraz nadrobione" - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w trakcie wizytacji 12. Brygady Zmechanizowanej.

"Bardzo się cieszę z tego, co widziałem, z tej rozmowy, którą odbyłem zarówno z dowódcami, jak i z żołnierzami. To jest dowód tego, że Wojsko Polskie spełnia najwyższe standardy" - mówił szef MON.

"W ostatni piątek spotkałem się z wiceprezydentem Lockheed Martin, z firmą, która dostarcza pociski do systemu Patriot dla Polski, która dostarcza również system HIMARS, czyli rakiety do 300 km dla Wojska Polskiego. Rozmawiałem również nt. F-35, a więc samolotów piątej generacji, które - jestem o tym przekonany - zostaną dostarczone do Wojska Polskiego w stosunkowo krótkim czasie i za dobrą cenę" - przekonywał polityk.