Margaret Tatcher - polityk nadziei

Wierzyła we wzrost gospodarczej siły swego kraju poprzez odwołanie się do indywidualnej odpowiedzialności Brytyjczyków. Wierzyła też w zwycięstwo Zachodu nad Związkiem Sowieckim i w wyzwolenie narodów Europy środkowej. Była prawdziwą przyjaciółką Solidarności. Słabszym punktem jej polityki był mocno liberalny charakter jej konserwatyzmu (związany zresztą z metodystyczną, protestancką formacją), przez co nie była chyba świadoma głębokości kryzysu cywilizacji europejskiej – a także społecznej odpowiedzialności państwa w sferze ładu moralnego. Jednak wbrew temu, co się czasem mówi – to nie ona wprowadziła ustawodawstwo aborcyjne w Wielkiej Brytanii, choć w okresie jej rządów ograniczono je w niewielkim tylko stopniu.