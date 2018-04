Marek Suski: Prezydent Duda poszedł ścieżką Lecha Wałęsy

„Prezydent Duda poszedł ścieżką Lecha Wałęsy, jest za, a nawet przeciw” - stwierdził dziś szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski.

W programie „Woronicza17” na antenie TVP Info Suski podkreślił:

„ Broń w postaci veta, to taka broń atomowa. Jeśli prezydent ją wykorzystuje, to nie jest to dobre”.

Dodał, że według niego to zablokowanie choćby moralnego oddzielenia dobra od zła.

Przeciwnego zdania jest rzecznik prezydenta minister Krzysztof Łapiński, który podkreślał:

„Prezydent jest politykiem, który swoimi czynami popiera negatywną ocenę, także w wymiarze prawo-karnym, PRL i funkcjonariuszy represji. Natomiast przy tej ustawie zwrócił uwagę na kilka jej mankamentów, np. brak środka odwoławczego od degradacji generalskich”.

Przypomnijmy – prezydent Andrzej Duda na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w piątek poinformował, że nie zgadza się na podpisanie ustawy degradacyjnej. Argumentował to przede wszystkim brakiem środka odwoławczego od decyzji dotyczących degradacji.

Przyznał też jednak, że po Wielkanocy ma zamiar spotkać się i rozmawiać o ustawie między innymi z szefem MON i premierem Mateuszem Morawieckim.

