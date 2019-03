Marek Suski poddany ostrej krytyce za absurdalne słowa o nauczycielach

,,Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem'' - powiedział dosłownie Marek Suski w rozmowie z ,,Super Expressem''.

Po pierwsze Suski stwierdził tu, że 3000zł to ,,nieduża różnica''.

Po trzecie, są to tylko bardzo rzadkie przypadki wśród nauczycieli dyplomowanych. PiS wydłużyło czas dojścia do tego stopnia.

Większość nauczycieli zarabia od 1700 do 2900 złotych.