Marek Suski o hashtagu 'TwójSzwab': Czyżby klątwa Petru?

robaczek 8.7.19 11:21

oh oh Mareczku!! no boki zrywać!!! ;]



przy suskim to nawet Fotyga wychodzi na inteligenta!! ;]

jak takich idiotów dajecie na czoło to mi już słów brak! ;] to pokazuje na jakim poziomie intelektualnym macie swoje elityy ;] i jeszcze z tego dumni!!! ;]



pocieszni idioci! tak was właśnie potraktowano w EU;] boli co? ;] prawda boli



malutcy wybrali malutkich. tylko Polski szkoda.



brawo wy......