Marek Suski: Nawet Merkel dziwi się polską konstytucją z 1997 roku

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski mówił dziś w ,,Trójce'' Polskiego Radia, że Prawo i Sprawiedliwość optuje za zmianą konstytucji. Obecna źle określa kompetencje władzy - na co zwracają uwagę nawet zagraniczni przywódcy.

,,My jesteśmy zdania, że ta Konstytucja, która obecnie obowiązuje, jednak w znacznym stopniu nie odpowiada dzisiejszej sytuacji. Nie byliśmy w UE, nie było wielu odniesień do dzisiejszych problemów. Krótko mówiąc, ta Konstytucja jest cokolwiek nieprzystająca do dzisiejszej sytuacji. Należałoby ją zmienić, dlatego dwa lata temu rozpisaliśmy ankietę konstytucyjną. Jesteśmy generalnie za tym, żeby zmienić Konstytucję i rozpocząć dyskusję nad tym, jak ma w ogóle wyglądać ustrój Polski'' - powiedział Suski.

,,Prezydent ma prawo do swojego poszukiwania drogi dojścia do zmiany Konstytucji. Natomiast my poszliśmy nieco inną drogą. Zaprosiliśmy wybitnych konstytucjonalistów, żeby ocenili obecną Konstytucję. Być może te drogi spotkają się, o niczym nie przesądzam'' - stwierdził

,,Kanclerz Angela Merkel na jednym ze spotkań powiedziała nawet: jak rozmawiam z Francją, to wiem, prezydent, u nas kanclerz, a jak rozmawiam z Polską, to nie wiem. Czy prezydent, czy premier, czy minister spraw zagranicznych, bo wszyscy mają te same kompetencje'' - dodał polityk.

jr