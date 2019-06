Marek Sawicki: PSL chce wejść w koalicję z Kukiz'15

Sawicki w rozmowie z "Polsat News" wskazał, że Koalicja Polska będzie łączyć ugrupowania, którym "bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe". Jak wskazał, poziom poparcia dla PiS i PO sięga rzędu 65 proc., a to oznacza, że ok 35 proc. wyborców wciąż szuka innej partii. "Jeśli nie będzie propozycji oferty, budowania wspólnoty, budowania zgody, zakopania toporów wojennych, to z pewnością nie będzie lepiej. Siły państwa nie mierzymy wielkością armii, czy siłą policji, tylko zgodą obywateli" - powiedział polityk.