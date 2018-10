Marek Sawicki: Nie można wykluczyć koalicji PiS-PSL

W tegorocznych wyborach samorządowych ludowcy uzyskali zdecydowanie słabszy wynik w porównaniu do tego sprzed czterech lat. W skali ogólnopolskiej zdobyli o ponad milion głosów mniej niż jesienią 2014 r. Przełożyło się to na utratę władzy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości na niższych szczeblach samorządowych, w tym także w sejmikach, jak choćby w tym z woj. świętokrzyskiego.

- Myślę, że na straty, jakie ponieśliśmy, w dużej mierze wpłynął fakt, iż zmieniono przepisy wyborcze i wójtowie oraz burmistrzowie nie mogli kandydować do rad. To, ze względu na dużą liczbę włodarzy spod szyldu PSL-u, zdjęło nam trochę głosów. Ale w stosunku do wyborów parlamentarnych z 2015 r., kiedy zdobyliśmy niewiele ponad 700 tys. głosów, uzyskaliśmy ich ponad milionowy przyrost i chcielibyśmy go utrzymać – mówił Marek Sawicki.