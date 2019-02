Marek Jurek: Unia Europejska panicznie boi się rozpadu

"Unia Europejska boi się, że tak zdecydowana polityka może pociągnąć do podobnych działań inne kraje. UE chce pokazać, że taka sytuacja niesie znacznie więcej problemów niż korzyści. Chodzi o to, żeby pokazać opinii w Europie, że wyjście z UE jest praktycznie niemożliwe, by powstrzymać proces sprzeciwu wobec UE" - dodał.

"My musimy być skoncentrowani na własnych interesach. Dla nas bardzo ważne jest to, by zachować wpływ na sytuację Polaków w Wielkiej Brytanii tak, żeby mieli zagwarantowany pełnoprawny status i to, by eksport z Polski w tamtym kierunku nie uległ ograniczeniu. To raczej zbliża nasze stanowisko do stanowiska europejskiego. Ale powinniśmy pamiętać o jednym: niezależnie od tego, jaki scenariusz się zrealizuje, to Wielka Brytania pozostanie naszym sojusznikiem w Przymierzu Atlantyckim i bardzo ważnym partnerem europejskim" - podsumował.