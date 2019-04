Marek Jurek: Strajk odwołać, ale pieniądze nauczycielom dać

,,Bardzo ciężko pracują. Jestem świadkiem jako syn, mąż, ojciec nauczycielek. Ostatnio z jedną koleżanką z PiS w drodze do europarlamentu się o to pospieraliśmy. Ona twierdziła - jako były dyrektor - że nauczyciele prawie nie pracują, a ja mówiłem, że bardzo ciężko pracują. Ja mam osobisty stosunek do tej sprawy, bo żona nie bierze udziału w strajku, mama jest oburzona strajkiem. Krótko mówiąc uważam, że nauczyciele powinni zdecydowanie więcej zarabiać i generalnie stosunek do nauczycielstwa powinien być jak w II Rzeczpospolitej, że to jest filar Rzeczpospolitej, a z drugiej strony no nie powinni strajkować. To nie jest jakieś pouczenie, może to jest pogląd zbyt anachroniczny, ale uważam, że są zawody służby publicznej, które strajkować nie powinny. No i pytanie jaki wzór dla uczniów z tego wszystkiego'' - powiedział Marek Jurek.