Marek Jurek: Prezydent musi być obrońcą wolności

"System polityczny nie powinien utrudniać żadnemu obywatelowi, ani uprawnionemu środowisku startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego" - stwierdził na antenie radiowej Jedynki europoseł Marek Jurek.

Przedstawiciele Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do prezydenta list z apelem o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Argumentują w nim, że nowela "zabetonuje scenę polityczną". Prezydent na poniedziałek zaprosił sygnatariuszy listu na spotkanie.

"To bardzo ważne, że do tego spotkania dochodzi. To kapitalny przykład dialogu społecznego i tego, że prezydent dotrzymuje słowa w kwestii deklaracji o rozmowie ze społeczeństwem i siłami politycznymi" - stwierdził Marek Jurek.

Europoseł dodał, że "system polityczny nie powinien utrudniać żadnemu obywatelowi, ani uprawnionemu środowisku startu w wyborach". - Prezydent jest najwyższym strażnikiem suwerenności i obrońcą wolności. Jego interwencja w tej sprawie jest potrzebna. Mam nadzieje, że nie wyrazi zgody na tę ustawę - powiedział Marek Jurek.

źródło: Polskie Radio