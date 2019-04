Marek Jurek: Frans Timmermans kontynuuje kampanię przeciw Polsce

Cogito ergo sum 7.4.19 20:55

Tacy politycy jak Franek Timmermans obrzydzają ideę Unii Europejskiej zwykłym ludziom. Oni właśnie doprowadzili do Brexitu i oni mogą zniweczyć to wspaniałe dzieło chrześcijańskich polityków. Tam naprawdę to nie są demokraci ale bolszewiccy autokraci.