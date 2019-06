Marek Jurek: Chcemy szerokiego porozumienia prawicy

To był powód zupełnie zasadniczy, rodzaj aklamacji tych dwóch „Wara” Jarosława Kaczyńskiego: Wara od rodziny, wara od Kościoła! Polacy – widząc warszawską Kartę LGBT, słuchając przemówienia Jażdżewskiego na spotkaniu z Donaldem Tuskiem – chyba pierwszy raz tak jasno uświadomili sobie, że rewolucja antychrześcijańska to najzupełniej realne wyzwanie. Prezes PiS – jak zawsze – przemówił „drukowanymi literami”, a społeczeństwo to poparło. Tyle, że to wszystko było jedynie deklaracją emocji. Nie zmieniło polityki państwa. Władza nie przedstawia żadnej szerszej wizji obrony życia, rodziny i wychowania wobec stałej wywrotowej presji. Genderowa konwencja stambulska, ratyfikowana z inicjatywy rządu premier Ko-pacz, nadal jest w mocy. Władza nie tylko jej nie wypowiada, ale również nie przejawia większego zainteresowania projektem Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Tymczasem to byłyby akty i instytucje, które chroniłyby polską rodzinę i edukację przed wywrotową polityką i zagraniczną presją. A rzecz jest prawnie i politycznie prosta. Przecież nawet rząd Tuska nie zdecydował się na ratyfikację konwencji stambulskiej (Tusk zostawił to swojej następczyni). A Konwencja Praw Rodziny uruchamiałaby realny przeciwprąd w międzynarodowej polityce praw człowieka i mogłaby zintegrować ideowo Europę Środkową. I decyzje te mogłyby zacząć odbudowę polskiego consensusu, który ukształtował się u nas za pontyfikatu św. Jana Pawła II, kiedy przynajmniej podstawowe katolickie zobowiązania społeczne były jasne dla wszystkich - podkreślił były marszałek Sejmu.