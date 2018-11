Marek Jakubiak: Z Polski wywożono miliardy złotych!

"Co się dziwić? Człowiek niewiadomo skąd, doradca Putina, staje się ministrem w rządzie Donalda Tuska. Profesor Chojna-Duch pytana o ocenę kompetencji ministra Rostowskiego w skali od 1 do 10, odpowiedziała, że „szybko się uczył”. Człowiek inteligentny wie doskonale, co pani profesor chciała powiedzieć. On nie był specjalistą od zarządzania państwem" - mówił polityk.