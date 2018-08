Marek Jakubiak: w drugiej turze spotkam się z Jakim

"Mam takie marzenie, żeby w drugiej turze być z Patrykiem Jakim. I wtedy obywatele zdecydują, kto będzie prezydentem, a kto będzie wiceprezydentem" - powiedział Marek Jakubiak komentując swój ewentualny start w wyborach prezydenckich w Warszawie.

Mimo, że Kukiz'15 oficjalnie nie przedstawiło jeszcze swojego kandydata w wyborach to głośno mówi sie o tym, że będzie nim Marek Jakubiak, a nie zapowiadany wczesniej Stanisław Tyszka.

Sam Jakubiak nie potwierdza jednak tych informacji - "Paweł ma trudny wybór. Na niego to scedowaliśmy" - powiedział poseł, przypominając, że to lider ugrupowania czyli Paweł Kukiz podejmie ostateczną decyzję.

Prawdopodobnie konferencja prasowa zapowiadająca start Jakubiaka odbędzie się w czwartek. Jednak już teraz przedstawiciel opozycyjnej partii mówi o swoim planie na stolicę.

"Nie chodzi o to, żeby Warszawa była 'fajna'. Warszawa to nie jest 'panna na wydaniu'. To ma być dama. To miasto stołeczne służące swoim mieszkańcom i narodowi polskiemu" - podsumował.

mor/PAP/Fronda.pl