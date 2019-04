Marek Jakubiak: Trzeba bronić ludowych obrzędów

Fakt, że osobami, które okładały tę kukłę kijami zajmuje się prokuratura, można określić jako wielką nadgorliwość. Kiedyś nie było telefonów, radia czy telewizji. Polska historia krzewiona była tradycją. Czy naszą winą jest to, że Judasz był Żydem? Sądzę, że jeśli byłby np. Hiszpanem, to nikt tak bardzo by się za nim nie wstawiał. Dziwnie zachowuje się również Kościół, który powinien bronić własnych pozycji, a nie je atakować. Jeżeli będziemy krzywym drzewem w Europie, to byle koza na nas wskoczy. Powinniśmy trwać na własnych pozycjach historycznych. Polska jest solą w oku dla wielu osób - komentował Jakubiak na antenie Polskiego Radia 24.