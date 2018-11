Marek Jakubiak tłumaczy odejście z Kukiz'15

W rozmowie z portalem ,,Onet'' Jakubiak powiedział, że jego odejście z klubu jest efektem niechęci, jaką obdarzał go sam Kukiz. ,,Byłem gotowy wiele znieść. Ale to, co się działo w ostatnich dniach, przelało czarę goryczy. Dostałem informację, że jeden z popleczników Pawła Kukiza obdzwania posłów i żąda głosowania za wyrzuceniem mnie z klubu. Zmuszał do tego także moich przyjaciół, powołując się przy tym na lojalność wobec Kukiza'' - powiedział.