Marek Jakubiak: prowadzenie biznesu w Polsce to heroizm

"Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co to znaczy żyć od podatku do podatku" - mówił poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

"Mamy ludzi, którzy budują Polską gospodarkę poświęcając na to własne życie i im się nawet dziękuje za to nie powie. Mało tego sugeruje się, że mogą oni być nieuczciwi, powołując coraz to nowe kontrole" - mówił z oburzeniem kandydat na prezydenta Warszawy, komentując brak jakiegokolwiek przedsiębiorcy w nominacjach do nagrody "człowieka roku".

Polityk i jednocześnie biznesmen odniósł się także do rozpoczynającej pracę komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

"Zasada jest taka, że najpierw zarabiamy, potem wydajemy, a u nas jest tak, że rząd znalazł sobie wytrych w postaci uszczelniania VAT. Zaraz startuje komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT i zobaczymy jak to wszystko jest uszczelniane. Z tego co ja już wiem to nie jest tak wesoło jak mówi Mateusz Morawiecki" - skomentował Jakubiak.

mor/PolskieRadio24.pl/Fronda.pl