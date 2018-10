Marek Jakubiak planuje stworzyć własną partię

,,Nie będę rzucał żadnej rękawicy Pawłowi Kukizowi. Jeżeli trzeba będzie, to odejdę, taką możliwość ma każdy poseł. To nie jest żadna nowość. Biorę wszystkie możliwości pod uwagę, bo i sytuacja jest bardzo skomplikowana'' - powiedział poseł Kukiz'15, Marek Jakubiak. Dopytywany przez Roberta Mazurka, czy chce założyć własną partię, milcząco potwierdził.

Jakubiak stwierdził też, że zamierza ,,grubo wygarnąć'' Kukizowi jego postawę w czasie wyborów prezydenckich w Warszawie. ,,To Paweł Kukiz przyszedł i mnie poprosił o to, żebym startował. W ostatniej chwili wiedząc, że przegram, musiałem rżnąć bohatera za własne pieniądze i okazało się, że to jeszcze za mało. I okazało się, że tak naprawdę nie dość, że Paweł Kukiz jest wprowadzony w błąd, to jeszcze takie faux pas podwójne i powiem, że tutaj też ciężka rozmowa będzie czekała Pawła. Nie robi się tak po prostu'' - powiedział Jakubiak.