Marek Jakubiak: Nie przekonałem warszawiaków

"Biorę to na klatę i tyle, nie przekonałem warszawiaków, nie obrażam się na demokrację" - mówił na antenie radiowej Jedynki Marek Jakubiak, poseł Kukiz'15 i były już kandydat na prezydenta Warszawy. W wyborach na prezydenta Warszawy Marek Jakubiak uzyskał 2,6 proc.

"To wynika z faktu, że mieliśmy gigantyczną frekwencję w Warszawie. Na mnie głosowała jakaś grupa, ale przy niższej frekwencji pewnie miałbym lepszy wynik. Ja jednak nie narzekam, to jest bardzo dobrze, ja byłbym za tym, żeby ta frekwencja była i 80-procentowa. Biorę to na klatę i tyle, nie przekonałem warszawiaków, nie obrażam się na demokrację" - mówił.



"Musimy absolutnie uregulować sprawę tzw. prekampanii. Nie może być tak, że jedni mają kampanię 8 miesięcy, a ci którzy chcą szanować prawo, mają tylko 4 tygodnie" - dodał.



źródło: PolskieRadio.pl