Marek Jakubiak: Marnujecie nasze państwo na oczach świata!

"Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości. Stolica Polski nie jest pani Gronkiewicz-Waltz. Polska nie jest tylko w rękach Platformy Obywatelskiej. To państwo, które należy do wszystkich. Wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi to podstawowe cechy demokracji. Zbóje jedne, marnujecie nasze państwo na oczach całego świata. Jesteśmy Polakami z Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział były członek klubu Kukiz'15.