Marek Jakubiak: Kukiz ''wbilł mi nóż w plecy''

"Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby można było komuś nóż wbić w plecy, w sytuacji, kiedy samemu namawiało się do startu na Prezydenta" - mówi Marek Jakubiak komentując zachowanie lidera ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza.



Marek Jakubiak przerywa milczenie i mówi wprost o niezrozumiałej dla niego sytuacji sprzed wyborów samorządowych. Paweł Kukiz szef ruchu z którego startował Jakubiak stwierdził wówczas, że nie popiera swojego kandydata w walce o fotel prezydenta Warszawy.



Marek Jakubiak w rozmowie z TV RP stwierdził, że poczuł się jakby wbito mu "nóż w plecy".



"Będę prosił Pawła Kukiza o wyjaśnienie braku wsparcia w wyborach prezydenckich. Wystawienie mnie w ostatniej chwili i wbicie noża w plecy było dla mnie osobiście bardzo bolesne i odczuwalne w trakcie kampanii, w której i tak zdobyłem 3 miejsce" - stwierdził poseł Kukiz'15.



W wywiadzie Jakubiak stwierdza również, iż to właśnie deklaracja Pawła Kukiza miała znaczący wpływ na słaby wynik w wyborach.



"To jest oczywiste. Ja to odebrałem po sondażach. Spadły o 50%, bo po co głosować na kandydata, którego nie popiera lider, który go wystawił" - podkreślił Marek Jakubiak.



mor/TVRP.pl/Fronda.pl