Marek Jakubiak: ile kosztuje godność PSL?

"Znam rolników. Znam to środowisko. Mieszkałem dość długo na wsi. To są twardzi ludzie, którzy nie oglądają się za siebie, tylko idą do przodu. Widzę ich, kiedy chodzą do kościoła ze sztandarami, jak celebrują święta państwowe i religijne. W moim rozumieniu, fundamentem katolicyzmu w naszym kraju jest polska wieś. To jest ostoja polskości. Aż tu nagle kilkudziesięciu przywódców chłopskich mówi: "idziemy z kolorową koalicją, to dostaniemy 2 mandaty". Pytam się: ile kosztuje godność organizacji z takimi tradycjami? Ile kosztuje godność?" - pytał retorycznie Jakubiak.