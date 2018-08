Marek Jakubiak: Duda jest Prezydentem wszystkich Polaków!

"Prezydent Andrzej Duda wetując nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego udowodnił, że potrafi się wznieść ponad interes partyjny i jest prezydentem wszystkich Polaków - ocenił poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

"Spodziewaliśmy się tego weta i ono nastąpiło. Prezydent udowodnił tym samym, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie funkcjonariuszem partii, z której się wywodzi. Gratuluję prezydentowi, że potrafił się na to zdobyć, że potrafił się wznieść ponad interes partyjny. Moim zdaniem nie jest to żadna ustawka, o co posądzają go niektórzy politycy opozycji" - skomentował Jakubiak.

Poseł Kukiz'15 podkreślił, że "podziela argumenty przydenta, że przegłosowana przez Sejm nowelizacja nie służy obywatelom i demokracji w Polsce".

"To wymuszałoby tworzenie sztucznych koalicji mniejszych partii i ugrupowań" - dodał.

Jakubiak zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie namawiając prezydenta do weta "nie broniło swojego interesu, bo jego członkowie nie szli do wyborów dla apanaży i fruktów, tylko, by doprowadzić do reform, pozytywnie zmieniających życie Polaków".

Polityk Kukiz'15 zaznaczył, że spodziewa się, że prezydent Andrzej Duda, jeśli zajdzie taka potrzeba, zawetuje także w przyszłości "ewentualne zmiany, które zmieniałyby w sposób istotny ordynację w wyborach parlamentarnych. "Otrzymaliśmy takie zapewnienie podczas naszego ostatniego spotkania z prezydentem" - zaznaczył Jakubiak.

