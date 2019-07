Marek Jakubiak do opozycji totalnej: Nie róbcie z Westerplatte śmietnika!

Ustawie ostro sprzeciwiali się Aleksandra Dulkiewicz i politycy totalnej opozycji, którzy porównywali zwalczanie ustawy do obrony Westerplatte w 1939 roku. Sprawę z mównicy sejmowej w ostrym tonie skomentował poseł Marek Jakubiak.

"Wystąpienia państwa z Platformy Obywatelskiej znaczy tylko to, że nie macie absolutnie pojęcia o czym mówicie. Westerplatte jest synonimem rozpoczęcia II Wojny Światowej. Tak samo jak i Wieluń, tak samo jak Powstanie Warszawskie, to godność Narodu Polskiego. Jako pierwsi podnieśliśmy pięści przeciwko Niemcom. A panią Pomaskę bardzo proszę, żeby po tej wypowiedzi, po tym cytowaniu wzięła kwiaty i pojechała do lasów Piaśnickich prosić o wybaczenie tych dziesiątek tysięcy Gdańszczan wymordowanych przez Niemców"-mówił poseł.