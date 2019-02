Marek Gróbarczyk: Przekop mierzei nie jest zagrożony

W zeszłym tygodniu ruszyła wycinka drzew pod przekop Mierzei Wiślanej. Były to pierwsze poważne prace w terenie związane z realizacją tej inwestycji. Równocześnie z nimi pojawiły się jednak protesty – Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia złożyło skargę do Komisji Europejskiej, co spowodowało, że sprawą zainteresowała się Bruksela. Przeciwna przedsięwzięciu jest także Rosja, która również poskarżyła się UE, argumentując, że kanał zagraża ekologii Zalewu Wiślanego.