Marek Falenta prosi o ułaskawienie

Jak nieoficjalnie ustaliła stacja TVN24, Marek Falenta, biznesmen i "bohater" tzw. afery taśmowej z 2014 r. chce, aby prezydent Andrzej Duda ułaskawił go.

Do Kancelarii Prezydenta pismo ws. ułaskawienia miało wpłynąć 19 stycznia. Pod koniec stycznia Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenia obrońców Marka Falenty, dlatego biznesmen powinien odbyć karę dwóch i pół roku więzienia, jednak do tej pory nie zgłosił się do zakładu karnego. Według Radia Zet, biznesmen może przebywać w szpitalu psychiatrycznym.