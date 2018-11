Marek Ch. aresztowany na dwa miesiące

Informacja ta została przekazana PAP przez obrońcę podejrzanego, Radosława Baszuka. Aresztowania byłego szefa KNF domagała się prokuratura – uzasadniała to obawą matactwa oraz faktem, że oskarżonemu grozi aż do 10 lat więzienia.

Marek Ch. Zatrzymany został we wtorek rano w Warszawie przez CBA i przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jego przesłuchanie trwało 9 godzin, kontynuowano je w środę. Podejrzany nie przyznał się jednak do winy.