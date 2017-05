Marek Belka: To największy sukces społeczno-polityczny PiS

reklama

"Myślę, że 500 plus to największysukces ekonomiczny, społeczny i polityczny PiS" - powiedział były premier Marek Belka w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Według Belki, 500 plus naprawdę dobrze wpłynęło na kwestię walki z ubóstwem w rodzinach wielodzietnych.

"Natomiast wiem, jak olbrzymie są związki polityki i życia społecznego. W tym względzie program „Rodzina 500 plus” niewątpliwie zmniejszył obszary biedy w Polsce. Mówi się o tym, że szczególnie to widać w rodzinach wielodzietnych, które były największym rezerwuarem nędzy. To zniknęło. Dla części ludzi te kilkaset złotych miesięcznie to znacząca suma. Dzisiaj ekonomista nie powinien ignorować takich spraw. A jeśli to robi, to potem znajdujemy się w takiej sytuacji jak w 2015 r., kiedy wydawało nam się – chyba niesłusznie – że polskie społeczeństwo odrzuciło sukcesy transformacji. Ja nie zgadzam się z taką tezą. Uważam, że to była taka żółta kartka, jeśli chodzi o sposób rządzenia" - powiedział Belka.

Były premier przyznał też, że rosną dochody z VAT, ale nie chciał rozstrzygać, czy to efekt lepszej ściągalności podatku, czy też lepszej koniunktury.

Belka wskazywał ponadto, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra. "Okres dobrej koniunktury trwa, i to od wielu lat, czego najlepszym dowodem jest sytuacja na rynku pracy. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. To jest przedłużenie trendu, który rozpoczął się kilka lat temu" - powiedział.

8.05.2017, 11:30