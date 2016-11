Marek Ast dla Frondy: Afera reprywatyzacyjna w Warszawie to odbicie lustrzane rządów PO w Polsce

reklama

Fronda.pl: Minister Sprawiedliwości po raz kolejny zapowiedział powołanie komisji, która zbada nieprawidłowości wokół reprywatyzacji w Warszawie

Oczywiście, pojawiła się zapowiedź, ponieważ konieczne są przesłuchania sejmowe. Będzie również potrzebna ustawa. W tej chwili czekamy już na formalną inicjatywę ministra sprawiedliwości i myślę, że w odpowiednim czasie ta zapowiedź zostanie zrealizowana.

Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz ma poważne problemy w związku z aferą reprywatyzacyjną. Na pewno znacznie utraciła na wiarygodności i nie wiadomo, jak sprawy potoczą się dalej. Również i prezydenci innych miast wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, jak np. Paweł Adamowicz czy niedawno Hanna Zdanowska, mają problemy, toczą się śledztwa, są wobec nich zarzuty prokuratorskie... Skąd ten problem z samorządowcami PO?

Na pewno jest to spowodowane brakiem ustawy, która w precyzyjny sposób regulowałaby zasady reprywatyzacji. Niestety, samorządowcy Platformy Obywatelskiej zbyt niefrasobliwie podchodzili do tego problemu. Dzisiaj muszą zatem liczyć się z pytaniami, czy przypadkiem nie przekroczyli uprawnień. W każdym z przypadków sytuacja jest zresztą zupełnie inna. Dopóki jednak nie stwierdzono przed sądem, obowiązuje domniemanie niewinności. Niemniej, jesteśmy po ośmiu latach rządów Platformy Obywatelskiej i jak wiemy, wiązały się one z wieloma patologiami. Niestety, „ryba psuje się od głowy”- skoro patologie były „na górze”, czyli w rządzie, to i wśród lokalnych władz jest podobnie.

To, co dzieje się w Warszawie, jest odbiciem sytuacji wewnątrz PO? Zważywszy na fakt, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest prominentnym politykiem tej partii

Niewątpliwie, w momencie gdy powstanie już komisja weryfikacyjna, prezydent Warszawy będzie musiała wyjaśnić swoje zaniechania czy też brak reakcji na wszelkie nieprawidłowości, jakie działy się w Warszawie w kwestii reprywatyzacji. Przyznam rację, że to, co działo się w Warszawie, jest lustrzanym odbiciem tego, co miało miejsce na poziomie centralnym, zarówno w rządzie Donalda Tuska, jak i Ewy Kopacz. Pokazywały to również nagrania z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, a najdobitniej ujął to minister Sienkiewicz, mówiąc o „teoretycznym państwie”...

Politycy PO, broniąc Hanny Gronkiewicz-Waltz, często mówią o „zemście politycznej” o tym, że PiS chce pełni władzy w Polsce, nawet w samorządach... Podkreślają, że potrzeba tu jawności, jednak po to, aby wykazać, że wiceprzewodnicząca nie ma nic na sumieniu, zaś działania PiS to atak, zemsta polityczna...

O jakiej „zemście” tu mówić, skoro nieprawidłowości potwierdza nawet warszawski ratusz? Chociażby sprawa działki przy Pl. Defilad jest dla mnie absolutnie oczywista. Platforma Obywatelska nie ma żadnych argumentów, by stawiać takie zarzuty Prawu i Sprawiedliwości. Są stwierdzone fakty dotyczące wręcz przestępczej reprywatyzacji, nie ma tu żadnej zemsty, a jedynie potrzeba wyjaśnienia tej sprawy. Podobna sytuacja jest z komisją śledczą ws. Amber Gold. Poseł Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Brejza, próbuje torpedować prace tej komisji, która pokazała nam, w jaki sposób pewne organy państwa zawiodły w sprawie Amber Gold. Z całą pewnością kolejne dni pokażą skalę tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa i samorządu. Samorząd jest częścią państwa, a odpowiedzialność rządzących jest oczywista, zarówno na poziomie samorządowym, jak i centralnym.

Czemu więc rządzący uciekają od tej odpowiedzialności? Prezydent Warszawy najpierw tłumaczyła, że ona sama chciała sprawę wyjaśnić już wcześniej. Później szukała korzeni afery jeszcze w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Na końcu zdymisjonowała swoich najbliższych współpracowników, zaś sama nadal jest „bez winy”.

To próba ucieczki czy umniejszania własnej odpowiedzialności. W interesie PO jest również na pewno wyjaśnienie tych spraw, które w ostatnim czasie wstrząsnęły opinią publiczną. Oczywiście, nigdy nie uważałem, że wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej są odpowiedzialni, za „afery” minionych ośmiu lat, jednak wydaje mi się, że chcą oczyścić się z tych zarzutów i tego rodzaju uniki są absolutnie zasadne.

24.11.2016, 7:30