Marcinkiewicz jednak nie startuje! I grozi mu komornik...

Tabloid „Super Express (SE)” pisze o byłym premierze Kazimierzu Marcinkiewiczu oraz o „interesie życia alimenciarza”, którym jest właśnie sam... Marcinkiewicz! Wspomnianym interesem miało być pełnienie przez tego dawnego polityka prawicy mandatu eurodeputowanego. Jednak z powodu niezapłaconych 120 tysięcy zaległych alimentów dla pięknej Izabel, Koalicja Europejska uznała go obciążenie dla siebie i nawet nie umieściła na swoich wyborczych listach do Parlamentu Europejskiego. O tym, że niepłacenie alimentów okazało się dla Marcinkiwicza wybitnie nieopłacalne, niech zaświadczy ten cytat z „SE”: „Kazimierz Marcinkiewicz miał szansę, by odkuć się w Brukseli. Jako europoseł mógł w pięć lat zarobić nawet 3 mln zł”.