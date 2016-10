Marcin Wolski dla Frondy: Nowe dowody z ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej staną się przełomem

reklama

Marcin Wolski, youtube.com reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: W czasie posiedzenia komisji ds. katastrofy smoleńskiej ujawniono pełną wersję filmu, który dotychczas nie był brany pod uwagę jako materiał dowodowy. Opisywana w nim wersja upadku maszyny różni się znacząco od ustaleń komisji p. Millera i gen. Anodiny. Dlaczego dopiero teraz ten film jest brany pod uwagę?

Marcin Wolski: Komisja w swojej obecnej postaci powstała kilka miesięcy temu, wcześniej ustalenia, w formie nieoficjalnej, prowadziła niezależna komisja Antoniego Macierewicza wraz z ekspertami, i tu czas ma znaczenie. Minister i eksperci mieli hipoztezy, ale nie mieli do dyspozycji odpowiednich narzędzi ani aparatury, dzięki którym można by wiele kwestii zbadać. Dopiero teraz zaczyna się faktyczne śledztwo w nowej odsłonie.

F: Czy sprawa nowych dowodów - m. in. fałszowania rejestratorów lub to, że część samolotu leżała kilkadziesiąt metrów przed ,,pancerną brzozą'' - spowoduje złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Marcin Wolski: W przypadku rejestratorów nie mam pewności, ale pozostaje pytanie, kto popełnił przestępstwo - czy Rosjanie przez opieranie się na rosyjskich odczytach, czy nasi urzędnicy państwowi, którzy je przyjęli. Dla mnie najbardziej istotne są w tej chwili wszelkie nowe dowody, które przyniesie śledztwo. Sądzę, że dostarczą ich zwłaszcza ekshumacje, które mają się zacząć już w przyszłym tygodniu.

Wtedy będziemy mogli mówić o jakimś zdecydowanym zwrocie w śledztwie. W tej chwili te rzeczy, które się dzieją - są bardzo istotne, ale nie tyle dla samego śledztwa, co odnośnie badania okoliczności wokół, czyli właśnie zaniedbań, zaniechań czy też fałszerstw dokonywanych przez rząd Platformy Obywatelskiej.

Natomiast one naszej wiedzy na temat samej katastrofy nie posuwają do przodu, bo to, że taśmy były fałszowane i że mieliśmy co chwila do czynienia z inna wersją, innej długości - my to wiemy już od pewnego czasu. Podobnie jak fragmenty nagrań z dnia pobytu Tuska w Smoleńsku - to wszystko gdzieś istniało w przestrzeni, tylko że było ułamkowe i niejasne. Tego jest więcej ale to jest jeszcze za mało, żebyśmy mogli mówić o jakims zdecydowanym zwrocie w śledztwie.

F: Wspomniał pan o ekshumacjach ofiar katastrofy - jako jedno z pierwszych ma być ekshumowane ciało Św. pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To z pewnościa trudna decyzja dla pana Jarosława Kaczyńskiego, i czy przy całym tragiźmie tej sytuacji, jest to dobra decyzja i gest wobec innych rodzin ofiar katastrofy?

Marin Wolski: oceniam ten gest jako heroiczny, ponieważ zdaję sobie sprawę, że dla osób, dla których to są pochowani bliscy, to każde naruszanie spokoju wiecznego spoczynku nie jest rzeczą łatwą ani miłą. Zdaję sobie sprawę, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne, po prostu Jarosław Kaczyński daje przykład, że najważaniejsza jest prawda, i dla poznania tej prawdy warto ponieść nawet takie dodatkowe cierpienia. Tutaj w sprawie smoleńskiej nawet rodziny są podzielone, oczywiście to nie jest równy podział, większość jest za ekshumacjami. Niemniej w tej trudnej sytuacji Jarosław Kaczyński zachowuje się nie jak polityk, ale jak wzorowy obywatel, daje przykład.

Dziękuję za rozmowę.

27.10.2016, 7:30