Marcin Rey: Andrzej Zapałowski i rosyjski Sputnik

Marcin Rey - Rosyjska V kolumna w Polsce

ZAPAŁOWSKI: CZŁOWIEK, KTÓRY ŁĄCZY NASZ DZIENNIK ZE SPUTNIKIEM I AGENCJĄ REGNUM

„Marcin Rey, człowiek, który łączy Gazetę Polską z Gazeta Wyborczą” – to ulubiona fraza księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, powielona w antysemicko-agentofobicznym paszkwilu Leszka Pietrzaka[1] z „Warszawskiej Gazety” polecanym przez księdza Isakowicza-Zaleskiego[2] i głównego agitatora antyukraińskiego już nie tylko na Podkarpaciu, ale chyba w całej Polsce, doktora habilitowanego Akademii Sztuki Wojennej Andrzeja Zapałowskiego[3]. To przyjrzyjmy się, kto, gdzie i co tu łączy.

Zaczniemy od rosyjskiego Sputnika, którego Zapałowski jest regularnym gościem i źródłem. Wyszukiwanie nazwiska Zapałowskiego na stronie Sputnika daje 35 wyników[4], czyli prawie tyle, ile wyszukiwanie Janusza Korwina-Mikke, a to jest osiągnięcie jednak. W ostatnim materiale[5] przestrzega was przed elementem banderowskim i kryminogennym z Ukrainy: „do Polski będą się przedostawały nie tylko osoby zarażone szowinizmem banderowskim, ale będą też przedostawały się osoby z kręgów kryminalnych.”.

Zapałowski promuje ideę budowy muru z zasiekami na granicy z Ukrainą[36]. Nie znam żadnej jego wypowiedzi o fortyfikowaniu granicy z Obwodem Kaliningradzkim czy oczywiście z Białorusią. Po występie Zapałowskiego na konferencji[6] z udziałem Kornela Morawieckiego, towarzyszy (ups przepraszam, u narodowców mówi się „kolegów”) z „Jedności Narodu” i delegacji radykalnych sił prorosyjskich z krainy Łukaszenki, podczas której Zapałowski przestrzegał przed Ukrainą i apelował o poprawę relacji z Moskwą[7], nie można było się tego spodziewać niczego innego.

Prawie tak często jak w Sputniku Zapałowski wypowiada się w Naszym Dzienniku, prawie zawsze w wywiadach prowadzonych przez Mariusza Kamienieckiego. Mnie najbardziej się podoba ten[8], w którym stara się wybielić Baszara al-Assada i Putina z odpowiedzialności za niedawny atak chemiczny na niewinnych cywilów, w ślad za cynicznymi wykrętami Sergieja Ławrowa, którego zdęcie ilustruje materiał w gazecie księdza Rydzyka.

4 stycznia Zapałowski udziela Kamienieckiemu wywiadu p.t. „Pozwoliliśmy Ukraińcom wejść nam na głowę”[9]. Jego rosyjskojęzyczna wersja[10] ukazuje się natychmiast, tego samego dnia na stronie antifashist.com, czyli portalu tzw. „Komitetu Ocalenia Ukrainy” – organizacji grubych ryb reżimu Janukowycza siedzących na emigracji w Moskwie. Tak szybko, że aż trudno uwierzyć, że to nie Zapałowski zadbał o podesłanie tekstu do kremlowskich pseudo-Ukraińców na uchodźctwie u Putina – ale to oczywiście z mojej strony nie byłby zarzut, wszak ja nie jestem rusofobem wcale[11].

Wywiady w Sputniku prowadzi ze Zapałowskim sam Leonid Sigan, który – nie uwierzycie, ale jednak – już w 1943 roku pracował na froncie informacyjnym ZSRR jako spiker stacji radiowej Związku Polskich Patriotów w Moskwie. „Z dumą myślę, że wówczas byłem potrzebny, chociaż nie trafiłem na front”, wspominał kiedyś Sigan. ZPP był organizacją polskich komunistów powołaną przez Stalina, a jego celem miało być przygotowanie gruntu do przejęcia władzy przez komunistów w Polsce po zakończeniu wojny. Dziś Leonid Sigan chętnie wspomina, że miał możliwość odczytania na antenie komunikatu o „wyzwoleniu Warszawy”[12]. Sigan ma 94 lata, poglądów już raczej nie zmieni. Daty urodzenia nie znam, ale urodziny obchodzić powinien 22 lipca.

Natomiast Kamieniecki z Naszego Dziennika różni się od Sigana prawie tak bardzo, jak Zapałowski różni się od swojego kolegi z rady krajowej „Jedności Narodu” nacjonal-komunisty Bogusława Rybickiego, który donosił na patriotów jako TW „Regulski”[13] w czasach, kiedy Zapałowski przelotnie działał w Konfederacji Polski Niepodległej, za co został niedawno odznaczony na wniosek krakowskiego IPN[14]. Oprócz promowania Zapałowskiego, Kamieniecki znany jest raczej tylko z ponad dwustu wywiadów na temat życia Jana Pawła II, o czym można przeczytać w tekście „Zwyczajny w świętości – święty w zwyczajności” na stronie Kolegiaty p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu[15].

Zapałowski łączy Nasz Dziennik ze Sputnikiem, ale jest jeszcze trzecie medium. Zapałowski stracił czujność i poszedł w inwektywy[3], kiedy ujawniłem[16] jego sweet-focię zrobioną, kiedy przyjmował w Rzeszowie Andrija Wypołzowa z rosyjskiej agencji informacyjnej „Regnum”. Tymczasem innego „publicystę” tej kremlowskiej placówki, kerczanina z Moskwy Stanislawa Stremidlowskiego (Станислав Стремидловский), Zapałowski zaprosił na grupę dyskusyjną „Geopolityka i Geostrategia”[17], której jest administratorem wraz z Leszkiem Sykulskim, ulubieńcem Aleksandra Dugina w Polsce[18] i nr 2 na liście „Nowoczesnej” w Częstochowie[19].

Agencję „Regnum”[20], działającą też jako Agencja „Rex”[21], nadzoruje wysoki urzędnik kremlowski Modest Kolerow[22], kontrolujący szefa okołorządowej agencji pseudo-obserwatorów wyborczych CIS-EMO Aleksieja Koczetkowa. Koczetkow już w 2004 roku założył w Rosji swoje „Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych”, którego polską filią jest działający od 2007 roku pod tą samą nazwą „think-tank” Mateusza Piskorskiego. Polski lub raczej – by użyć popularnego w środowisku Zapałowskiego eufemizmu – polskojęzyczny ECAG stał się głównym podwykonawcą CIS-EMO. Zapałowski był uczestnikiem tych ekip przytakiwaczy legitymizujących prawidłowość wyborów, których wynik pasuje Putinowi, na przykład, kiedy Janukowycz został prezydentem[23] i publikował swoje wypracowania geopolityczne na portalu ECAG[24].

Zapałowski wielokrotnie wypowiadał się lub był cytowany dla Agencji „Regnum / Rex” i to od dawna – na przykład w tym tekście „Warszawa nie chce widzieć zagrożenia faszystowskiego na Ukrainie”[25], w którym na Zapałowskiego powołuje się kto? Stremidlowski, ten właśnie, którego Zapałowski zaprosił na swoją i Sykulskiego grupę dyskusyjną „Geopolityka i Geostrategia””. Ostanie wykorzystanie Zapałowskiego przez „Regnum / Rex” datuje się na 3 kwietnia b.r.[26]. Wyszukiwanie jego nazwiska „Запаловский” na portalu „Regnum” daje 28 trafień[27]. Wniosek: Piskorski siedzi w areszcie ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, ale to między innymi Zapałowski jest kontynuatorem współpracy medialnej między agencją „Regnum / Rex” a środowiskiem myślicieli geopolitycznych ze stajni Piskorskiego, sformalizowanej uroczystym porozumieniem między Piskorskim a Wypołzowem[28].

Wypołzow zawarł porozumienie z ECAG jako przedstawiciel agencji Newsbalt[29], która jest kaliningradzką placówka agencji „Regnum / Rex”, zajmująca się przede wszystkim pokryciem medialno-dezinformacyjnym krajów bałtyckich i Polski. Przykładem tego działania Wypołzowa było nadanie rozgłosu w Rosji putinofilskiej wypowiedzi pułkownika Krzysztofa Gaja, wtedy eksperta Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, później wysokiego urzędnika MON zajmującego się obroną terytorialną, odesłanego na emeryturę[30] po moim artykule[31]. To ten Wypołzow, który wstąpił do Zapałowskiego do Rzeszowa podczas wycieczki objazdowej po pomnikach sowieckich[16].

Agencja „Regnum / Rex” Modesta Kolerowa pokrywa się osobowo i organizacyjnie z rosyjskim Międzynarodowym Instytutem Nowych Państw (Международный институт новейших государств), która ma klona pod nazwą Fundacja Międzynarodowy Instytut Nowych Państw[32], we władzach którego zasiadają Mateusz Piskorski (no już nie zasiada, bo siedzi), Jacek Cezary Kamiński i szef podmiotu nadrzędnego Aleksiej Martynow (Алексей Мартынов). Podmiot jest zarejestrowany u towarzyszy z byłego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) przemianowanego na Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, czyli w b. Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie, czyli tam właśnie, gdzie ECAG, partia „Zmiana” i … partia „Jedność Narodu”[33], której Zapałowski jest członkiem rady krajowej. I nie jest to żaden przypadek.

Zapałowski ogłaszając przedwczoraj, że został doktorem habilitowanym Akademii Sztuki Wojennej stwierdził[34], że sprzeciw wobec jego awansu na najważniejszej uczelni wojskowej był wynikiem przejawem scentralizowanej zmowy. „Bardzo charakterystyczne było także to, że narracja tych ataków wskazuje, iż były one koordynowane z jednego ośrodka” – napisał Zapałowski wskazując na Piotra Tymę nazajutrz po tym, jak prezesa Związku Ukraińców w Polsce obsmarował w Sejmie sam minister Mariusz Błaszczak[35] by uchylić się od zarzutu odmowy finansowania obchodów „Akcji Wisła”, którą to zbrodnię komunistyczną Zapałowski uważa za uzasadnioną.

Wydaje się jednak, że to w przypadku postaci pokroju Zapałowskiego, które systematycznie i jak widać, z powodzeniem starają się przenikać do samego wnętrza Państwa, bardziej może być mowa o „określonych kręgach i wiadomych ośrodkach”. Tymczasem ja nadal czekam, czy Andrzej Zapałowski poda mnie do ABW lub prokuratury, skoro twierdzi, że to ja jestem agentem[37].

Marcin Rey

28.04.2017, 14:25