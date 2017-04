Marcin Luter jako sojusznik Watykanu na wojnie z postmodernizmem?

reklama

„Wielki Post to okres pokuty, który ma nam pozwolić zmartwychwstać z Chrystusem, odnowić naszą tożsamość chrzcielną” – napisał Franciszek na Twitterze. W tych słowach zamyka się dziś jego działalność publiczna. Papież poświęcił dzisiejsze przedpołudnie na spotkania ze swymi współpracownikami. Wraz z nimi wysłuchał też ostatniego kazania wielkopostnego.

O. Raniero Cantalamessa zachęcał tym razem do refleksji nad 500-leciem reformacji. Przypomniał o przezwyciężonych już kontrowersjach dotyczących usprawiedliwienia z wiary.

„Darmowe usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa powinno być głoszone przez cały Kościół z niespotykanym dotąd zapałem. Jednakże bez przeciwstawiania wiary uczynkom, o których mówi Nowy Testament, lecz w opozycji do uzurpacji człowieka postmodernistycznego, który wierzy, że może się zbawić sam, mocą nauki i techniki, bądź dzięki uspokajającej go improwizowanej duchowości. To są «uczynki», w których człowiek nowoczesny pokłada dziś ufność. Jestem przekonany, że gdyby Luter powróciłby dziś do życia, to właśnie w ten sposób również i on głosiłby dziś usprawiedliwienie z wiary”.

kk/Radio Watykańskie

7.04.2017, 18:00